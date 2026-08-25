В Еврокомиссии прокомментировали намерение Армении подготовить заявку на вступление в ЕС

В Европейской комиссии положительно оценили заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в ближайшее время следует ожидать начала процесса подачи заявки на вступление страны в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга в Брюсселе заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Как отметил представитель ЕК, сейчас "Армения ближе к ЕС, чем когда-либо ранее".

В этом контексте он указал на успешный саммит ЕС–Армения в Женеве, а также на сотрудничество в рамках Плана укрепления стабильности и роста, Европейского фонда мира и миссий партнерства.

Ламмерт также напомнил, что Армения решила сделать первый шаг в направлении ЕС, приняв со своей стороны так называемый "закон о вступлении в ЕС".

"Мы уже работаем над сближением Армении с ЕС с помощью, например, развития транспортного сообщения, торговли и многих других направлений нашего сотрудничества с этой страной. И это ещё одно проявление привлекательности ЕС для граждан, поэтому мы с интересом следим за этим, и вы также знаете, как президент фон дер Ляйен очень, очень активно поддерживает эту явно выраженную поддержку со стороны граждан Армении в отношении ЕС", – добавил он.

Пашинян анонсировал подготовку подачи заявки на вступление в Евросоюз, представляя правительственную программу на следующие пять лет

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