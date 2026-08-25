Міністром економіки Молдови стане румунський депутат, якому у вівторок дали громадянство

Міністром економіки Молдови стане Клаудіу Несуй, який наразі є депутатом парламенту Румунії: президентка Мая Санду у вівторок видала указ про надання йому молдовського громадянства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Як повідомив прем’єр-міністр Василе Тофан, на посаду міністра економіки уряд запропонує Клаудіу Несуя.

"Він володіє рідкісним поєднанням ґрунтовної економічної освіти, досвіду роботи в приватному секторі, політичного досвіду та безпосередньої участі в реалізації урядових реформ", – заявив Тофан.

У 2016 році Несуй уперше став депутатом румунського парламенту, а з 2020 по 2021 рік обіймав посаду міністра економіки в уряді Румунії.

Прем’єр стверджує, що пріоритетами нового міністра будуть дебюрократизація державного апарату, вирішення проблем державних підприємств, скорочення бюджетних видатків та усунення перешкод на шляху розвитку малих і середніх підприємств.

Клаудіу Несуй замінить на цій посаді Еуджена Осмокеску, якому запропонують посаду міністра сільського господарства.

Слід зазначити, що президентка Мая Санду у вівторок видала указ про надання двом громадянам Румунії громадянства Молдови. Йдеться про Клаудіу Несуя та Маріану Шоля, який є єдиним громадянином Румунії, що у 1992 році воював у збройному конфлікті на Дністрі.

Нагадаємо, уряд Василе Тофана офіційно почав роботу 22 липня.

Детальніше про відставку попереднього прем'єра Александру Мунтяну читайте у статті: Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу.