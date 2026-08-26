Молдова продлила особый режим из-за сложной ситуации с водой и энергией

Ситуация с обеспечением энергоресурсами и водой в Молдове остается сложной, поэтому правительство на заседании 26 августа приняло решение продлить еще на 30 дней режим повышенной готовности в энергетическом секторе и в сфере гидрологии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Вопрос был внесен в повестку дня по предложению министра энергетики Дорина Жунгиету и министра окружающей среды Георге Хаждера. Срок действия особых мер, введенных ранее в июле, истекал 26 августа.

Как заявил директор Национального центра управления кризисами Сергей Дьякону, ситуация в электроэнергетике и на рынке нефтепродуктов остается сложной как на региональном, так и на глобальном уровне. Нарушения логистических цепочек привели к росту цен и затруднили поставки энергоресурсов по отдельным маршрутам.

Серьезной остается и ситуация с водными ресурсами. В Днестровском водохранилище уровень воды опустился более чем на девять метров ниже уровня естественного поддержания.

Сложная ситуация и на реке Прут. В водохранилище Костешты-Стинка уровень воды примерно на семь метров ниже нормы, а ряд притоков практически полностью пересох.

По словам Дьякону, ситуация может вынудить власти прибегнуть к более жестким мерам.

Напомним, 17 августа в Министерстве окружающей среды Молдовы заявили об исторически низком уровне воды в Днестровском водохранилище.

В начале августа в Молдове согласовали меры по экономии электроэнергии и воды из-за обмеления Днестра.