В Исландии сокращается разрыв между сторонниками и противниками переговоров о вступлении в ЕС

В Исландии все больше сокращается разрыв между сторонниками и противниками возобновления переговоров с ЕС о вступлении страны в Евросоюз в преддверии референдума 29 августа.

Об этом свидетельствует новый опрос общественного мнения, проведенный агентством Maskina, как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Опрос, проведенный 21–25 августа среди 1019 человек, показал, что 51,3% респондентов поддерживают проведение переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС, тогда как 48,7% высказались против.

Разрыв между сторонниками и противниками ещё больше сократился по сравнению с опросом от 13 августа, когда 52,2 % опрошенных высказались за возобновление переговоров, а 47,8% – против.

Исландия, которая является членом НАТО и уже имеет доступ к единому рынку ЕС, 29 августа проголосует по вопросу о том, возобновлять ли переговоры о вступлении.

Недавно СМИ писали, что представители ЕС надеются, что референдум в Исландии о возобновлении переговоров о вступлении поможет укрепить поддержку в Европе присоединения к ЕС других, менее богатых государств.

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