Армія Румунії підняла вертоліт через повітряну ціль на кордоні
У середу, 26 серпня, система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії виявила повітряну ціль поблизу кордону з Україною.
Про це Міноборони повідомило в соцмережах, передає "Європейська правда".
Ціль зафіксували приблизно за 8 кілометрів на північ від міста Вилкове Одеської області.
Для моніторингу ситуації Румунія підняла в повітря вертоліт IAR-330 PUMA SOCAT.
Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення на півночі та сході прикордонного повіту Тулча. Повідомлення RO-Alert було надіслано о 13:15.
В цей час Повітряні Сили ЗС України повідомили про російську атаку дронами по Одещині.
Також 26 серпня на пляжі в Олімпі, що в румунському повіті Констанца, було знайдено фрагмент невідомого безпілотника.
Цього ж дня уламки дронів знайшли одразу на кількох пляжах в Болгарії.