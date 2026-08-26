Армія Румунії підняла вертоліт через повітряну ціль на кордоні

У середу, 26 серпня, система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії виявила повітряну ціль поблизу кордону з Україною.

Про це Міноборони повідомило в соцмережах, передає "Європейська правда".

Ціль зафіксували приблизно за 8 кілометрів на північ від міста Вилкове Одеської області.

Для моніторингу ситуації Румунія підняла в повітря вертоліт IAR-330 PUMA SOCAT.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення на півночі та сході прикордонного повіту Тулча. Повідомлення RO-Alert було надіслано о 13:15.

В цей час Повітряні Сили ЗС України повідомили про російську атаку дронами по Одещині.

Також 26 серпня на пляжі в Олімпі, що в румунському повіті Констанца, було знайдено фрагмент невідомого безпілотника.

Цього ж дня уламки дронів знайшли одразу на кількох пляжах в Болгарії.