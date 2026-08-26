Армия Румынии подняла вертолёт из-за воздушной цели на границе
В среду, 26 августа, система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии обнаружила воздушную цель вблизи границы с Украиной.
Об этом Минобороны сообщило в соцсетях, передаёт "Европейская правда".
Цель была зафиксирована примерно в 8 километрах к северу от города Вилково Одесской области.
Для мониторинга ситуации Румыния подняла в воздух вертолёт IAR-330 PUMA SOCAT.
Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения на севере и востоке приграничного жудеца Тулча. Сообщение RO-Alert было отправлено в 13:15.
В это время Воздушные Силы ВС Украины сообщили о российской атаке дронами по Одесской области.
Также 26 августа на пляже в Олимпе, что в румынском жудеце Констанца, был найден фрагмент неизвестного беспилотника.
В этот же день обломки дронов нашли сразу на нескольких пляжах в Болгарии.