Армия Румынии подняла вертолёт из-за воздушной цели на границе

В среду, 26 августа, система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии обнаружила воздушную цель вблизи границы с Украиной.

Об этом Минобороны сообщило в соцсетях, передаёт "Европейская правда".

Цель была зафиксирована примерно в 8 километрах к северу от города Вилково Одесской области.

Для мониторинга ситуации Румыния подняла в воздух вертолёт IAR-330 PUMA SOCAT.

Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения на севере и востоке приграничного жудеца Тулча. Сообщение RO-Alert было отправлено в 13:15.

В это время Воздушные Силы ВС Украины сообщили о российской атаке дронами по Одесской области.

Также 26 августа на пляже в Олимпе, что в румынском жудеце Констанца, был найден фрагмент неизвестного беспилотника.

В этот же день обломки дронов нашли сразу на нескольких пляжах в Болгарии.