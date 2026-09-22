Ердоган закликав скасувати право на вето в Радбезі ООН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав скасувати право на вето в Раді безпеки ООН і реформувати її.

Про це він написав у колонці для Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ердоган заявив, що "трагедії останніх років" продемонстрували, що доручення вирішення глобальних криз "волі кількох столиць більше не відповідає реаліям сучасного світу".

"Адаптацію глобальних механізмів прийняття рішень до сучасних обставин більше не можна відкладати. Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй досі відображає структуру епохи після Другої світової війни", – зазначив він.

Він вважає, що більш "ефективний, справедливий та підзвітний" підхід до представництва став нагальною необхідністю.

За його словами, це вимагає не лише розширення представництва, а й справедливого розподілу керівної відповідальності.

У цьому контексті Ердоган наголосив, що скасування права вето має бути як відправною точкою, так і основною стратегічною метою будь-якої значущої реформи.

Також він вважає, що в рамках Генеральної асамблеї слід створити широку коаліцію, засновану на принципі, що жодна держава "не повинна мати права постійно перешкоджати волі більшості міжнародної спільноти".

На його думку, необхідно відновити баланс між Радбезом та Генасамблеєю.

Навесні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Раду безпеки ООН за те, що вона неспроможна ухвалювати рішення у зв’язку з вето окремих членів.

А пізніше спроба Німеччини отримати місце непостійного члена у Радбезі ООН зазнала поразки.