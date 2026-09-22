В Угорщині двох українців звинувачують у нападі на словаків

Головна прокуратура округу Пешт висунула звинувачення двом українцям, які начебто напали на трьох громадян Словаччини в гуртожитку для робітників поблизу угорського міста Дьяль.

Про це пише Blikk із посиланням на обвинувальний акт, передає "Європейська правда".

Згідно з обвинувальним актом, двоє українців проживали поблизу Будапешта в гуртожитку для робітників разом із трьома словаками.

Як стверджується, українці начебто вирішили побити словаків, і в червні 2025 року напали на них у їхньому місці проживання.

Правоохоронці затримали одного з обвинувачених на місці події, тоді як інший чоловік втік і досі не знайдений.

Зазначається, що чоловікам інкримінують замах на тяжке тілесне ушкодження та інші кримінальні злочини.

Згідно із заявою Головної прокуратури Пештського повіту, Будапештський приміський суд винесе вирок щодо двох обвинувачених.

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