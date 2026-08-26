Эстонская компания построит оружейный завод в Латвии

Эстонская компания Wolfram Europa сообщила о планах строительства завода по производству взрывчатых веществ в Латвии.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Эстонская компания Wolfram Europa объявила об инвестициях в размере 200 млн евро для строительства нового завода недалеко от латвийского Екабпилса. Уже в 2027 году предприятие начнет синтезировать взрывчатые вещества и производить различные боеголовки и перехватчики. По расчетам, там будут собирать ежегодно около 100 тысяч противотанковых мин и 200 тысяч боеголовок.

С момента запуска на полную мощность завод обеспечит в регионе около 200 рабочих мест, требующих высокой квалификации.

"Инвестиции таких масштабов являются значительным шагом в развитии латвийского оборонпрома и демонстрируют способность нашей страны привлекать стратегически важные проекты… Наша цель – создать конкурентоспособную, экспортно-ориентированную оборонную промышленность, которая укрепит нашу национальную безопасность, создаст рабочие места с высокой добавленной стоимостью и будет способствовать долгосрочному экономическому росту", – отметил латвийский министр экономики Викторс Валайнис.

Напомним, недавно в Латвии задержали троих подозреваемых в поджоге завода по производству дронов в Эстонии. Здание, принадлежащее компании Milrem Robotics из Таллинна, которая поставляет оружие Украине, подожгли ночью 15 августа.

Неофициально сообщалось, что РФ активизировала усилия по организации диверсий на оружейных заводах в Европе.