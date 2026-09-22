Аеропорт Люксембурга майже на годину призупиняв роботу через можливий дрон

Увечері 21 вересня роботу аеропорту "Люксембург-Фіндель" тимчасово призупинили через можливий безпілотник поблизу летовища.

Про це пише Luxemburger Wort, передає "Європейська правда".

Як зазначається, з 21:38 до 22:30 зліт і посадка літаків були неможливими.

Оператор аеропорту lux-Airport повідомив про публікацію спеціального авіаційного повідомлення NOTAM через можливу присутність безпілотних літальних апаратів у безпосередній близькості до території летовища.

Літаки, які прямували до Люксембурга, були змушені змінювати маршрути або очікувати дозволу на посадку.

Втім, за інформацією видання, тривога щодо дрона виявилася хибною й роботу аеропорту відновили приблизно через 50 хвилин.

20 вересня прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що країна співпрацює з союзниками по НАТО, після того, як аеропорт Люксембурга пізно в п’ятницю, 18 вересня, тимчасово призупинив роботу через виявлення дронів.

Уряд Люксембургу повідомив, що для посилення моніторингу повітряного простору розгорнуть додаткові засоби виявлення.