Сенатор Блументаль надеется, что "проект Грема" о санкциях против РФ будет принят в сентябре

Сенатор-демократ Ричард Блументаль, соавтор законопроекта о санкциях против России, надеется на окончательное принятие документа в сентябре 2026 года.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Киеве, пишет корреспондентка "Европейской правды".

Блументаль утверждает, что законопроект пользуется сильной поддержкой среди республиканцев.

"Он имеет очень сильную поддержку со стороны республиканцев. Я надеюсь, что он получит такую же поддержку и со стороны демократов, как это было в Сенате", – сказал он.

По его словам, законопроект будет "чрезвычайно эффективным – как в плане вторичных санкций, так и в плане прямых санкций против олигархов, финансовых учреждений, смежных отраслей и теневого флота".

Сенатор отметил, что ключевым фактором является обеспечение соблюдения санкций и позиция президента США Дональда Трампа.

Блументаль сказал, что задержка с принятием была связана с необходимостью получить "зеленый свет" от Белого дома после длительных переговоров с торговым представителем США и руководством обеих партий.

Также он выразил надежду на окончательное принятие документа в сентябре 2026 года.

"Надеюсь, это произойдет в сентябре. Палата представителей возобновляет работу в сентябре, и я тесно общаюсь с руководством Палаты, и я очень надеюсь, что тогда будет решимость принять это", – добавил он.

Напомним, Сенат Конгресса Соединенных Штатов 7 августа 86 голосами "за" одобрил проект о санкциях против РФ, соавторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. Речь идет о "карательных" тарифах для стран, импортирующих российские энергоресурсы.

Дальнейшее рассмотрение в Палате представителей и принятие возможны не раньше сентября – до 31 августа законодатели уходят на перерыв.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал пожелание, чтобы в проект включили положения в отношении Ирана, но дал понять, что готов подписать его из уважения к покойному Грэму.

Ранее в Сенате раскрыли детали обновленной версии законопроекта.

Подробнее об этом – в статье Сенат пробивает санкционную стену: какое наказание для России готовят США и какова будет роль Трампа.