Молдова заявила про порушення повітряного простору "літальним апаратом"

У середу, 26 серпня, повітряний простір Молдови порушив "літальний апарат", який залетів на територію країни з України.

Про це повідомили Служба повітряних операцій Національної армії Молдови та Міністерство оборони країни, цитує Newsmaker, пише "Європейська правда".

Як повідомили в Міноборони, інцидент стався о 17:38 у районі села Паланка. Невдовзі об’єкт покинув Молдову та залетів на територію України.

О 17:43 об’єкт з боку населеного пункту Тудора знову залетів на територію України, в районі села Градениці, Одеська область.

"Несанкціонований проліт над повітряним простором нашої країни стався після сьогоднішніх повітряних атак Росії на Україну", – додали в Міноборони.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російські ударні БпЛА атакували інфраструктуру КПП "Виноградівка – Вулканешти".

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що це вже третій російський удар по пунктах перетину кордону між Україною і Молдовою за останні два тижні.

Перед тим минулого тижня Росія атакувала сусідній КПП "Табаки".