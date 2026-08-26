Молдова заявила о вторжении в воздушное пространство "летательным аппаратом"
В среду, 26 августа, воздушное пространство Молдовы нарушил "летательный аппарат", залетевший на территорию страны из Украины.
Об этом сообщили Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы и Министерство обороны страны, цитирует Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Как сообщили в Минобороны, инцидент произошел в 17:38 в районе села Паланка. Вскоре объект покинул Молдову и залетел на территорию Украины.
В 17:43 объект со стороны населенного пункта Тудора снова залетел на территорию Украины, в районе села Граденицы, Одесская область.
"Несанкционированный пролет над воздушным пространством нашей страны произошел после сегодняшних воздушных атак России на Украину", – добавили в Минобороны.
Напомним, в ночь на 25 августа российские ударные БПЛА атаковали инфраструктуру КПП "Виноградовка – Вулканешты".
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что это уже третий российский удар по пунктам пересечения границы между Украиной и Молдовой за последние две недели.
Ранее на прошлой неделе Россия атаковала соседний КПП "Табаки".