Во Франции автомобиль въехал в толпу, погиб один человек

Вечером 26 августа мужчина на своем автомобиле врезался в группу людей возле бара в Кане, на северо-западе Франции; в результате инцидента один человек погиб, ещё около десяти получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Инцидент произошел в среду вечером возле железнодорожного вокзала города Кан в департаменте Кальвадос. Возле бара произошла стычка между группой людей. По предварительным данным, один из участников ссоры пошел за своим автомобилем и наехал на группу.

"Автомобиль умышленно врезался в пешеходов, находившихся на проезжей части напротив вокзала", – подтвердил префект департамента Кальвадос Давид Клавье, который в тот же вечер прибыл на место происшествия.

В результате инцидента один человек погиб. Еще семеро находятся в состоянии "абсолютной неотложности" и трое – в состоянии "относительной неотложности", уточнил префект. Пострадавших доставили в Университетскую клиническую больницу Кана и другие медицинские учреждения.

По словам свидетелей, погибший – молодой афганец в возрасте 18 или 19 лет.

"Они все сидели на скамейке на автобусной остановке. Автомобиль подъехал с другой стороны на полной скорости и сбил всех, кто сидел на скамейке", – рассказал свидетель.

Подозреваемого в совершении преступления задержали вскоре после инцидента и поместили под стражу. Отмечается, что 26-летний мужчина родился в России, "не находится в поле зрения спецслужб", а полиция знает его "лишь по нарушениям правил дорожного движения".

"Начато расследование по факту убийства и умышленного насилия с применением оружия, которое поручено отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью департамента Кальвадос", – добавил заместитель прокурора города Кан.

Пока что у правоохранителей нет оснований считать мотив злоумышленника террористическим, но, как отметили в прокуратуре, "расследование только начинается".

Напомним, 25 июля в Берлине один человек погиб, а 16 человек получили травмы после того, как автомобиль въехал в толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.

В августе в Германии суд признал виновным и приговорил к пожизненному заключению 25-летнего гражданина Афганистана за смертельный наезд на участников демонстрации в Мюнхене, произошедший в феврале 2025 года.

В феврале 2025 года гражданин Афганистана признался, что умышленно въехал в толпу демонстрантов в Мюнхене. Представитель полиции рассказал, что подозреваемый ехал на автомобиле позади группы демонстрантов и полицейской машины, затем обогнал её, ускорился и въехал в толпу.

В результате наезда автомобиля погибли два человека – двухлетняя девочка и её 37-летняя мать. По данным властей, ещё 44 человека получили тогда травмы.