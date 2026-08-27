Польские силовики задержали в Варшаве трех чеченцев, у которых нашли оружие

Сотрудники полиции и Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали в Варшаве трех россиян чеченского происхождения, в чьей квартире были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

О проведенной операции сообщил в X министр внутренних дел Марчин Кервиньский, пишет "Европейская правда".

"Трое задержанных россиян чеченского происхождения, незаконное огнестрельное оружие вместе с боеприпасами в квартире в варшавском районе Воля", – написал министр.

Trzech zatrzymanych Rosjan czeczeńskiego pochodzenia, nielegalna broń palna wraz z amunicją w mieszkaniu na warszawskiej Woli – efekt sprawnie przeprowadzonej akcji funkcjonariuszy @Policja_KSP i @ABW_GOV_PL 👏 pic.twitter.com/uGJHov4FFN – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 27, 2026

Полиция сообщила, что во время обыска было изъято три единицы оружия, уточняет Onet. Задержанные – мужчины в возрасте 21, 25 и 42 лет.

По ходатайству районного прокурора Варшавы-Воли 42-летний мужчина был арестован на три месяца. Ему грозит наказание от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

В отношении 25-летнего мужчины начата процедура депортации, а 21-летнего после допроса в качестве свидетеля отпустили.

Задержание произошло в минувшие выходные после того, как службы получили информацию о возможной деятельности организованной преступной группировки.

Напомним, 15 июня 2026 года в Польше произошло убийство российского карикатуриста Семена Скрепецкого в центре города Бяла-Подляска. Неизвестный злоумышленник с близкого расстояния произвел несколько выстрелов в Скрепецкого, тот скончался на месте.

Недавно в Варшаве нашли мертвым в квартире российского оппозиционера Сергея Власенко. Экспертиза не выявила травм, которые могли бы свидетельствовать о действиях третьих лиц.

Ранее в Польше задержали россиянина, который мог готовить убийство гражданина Украины и США.