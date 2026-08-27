У Норвегії заявили про важкий стан здоров'я короля, до лікарні прибула його родина

Стан здоров’я 89-річного короля Норвегії Гаральда погіршився під час перебування в лікарні.

Про це повідомили в четвер у королівському палаці Норвегії, пише "Європейська правда".

"Здоров'я Його величності короля погіршилося. Стан здоров'я Його величності короля дуже важкий", – йдеться у повідомленні на сайті палацу.

У зв’язку з цим кронпринц Гокон та дружина Гаральда, королева Соня, скасували всі заплановані заходи, йдеться в заяві палацу.

Як повідомляє NRK, у четвер до лікарні прибуло кілька автомобілів королівської родини. Наслідний принц Гокон, наслідна принцеса Метте-Маріт, принц Сверре Магнус і королева Соня перебувають біля короля. Також прибула принцеса Астрід, сестра кроля.

Гаральд, найстарший глава держави в Європі, був госпіталізований 17 серпня, і, за повідомленням палацу, йому надавали лікування від бактеріальної інфекції в крові.

Про погіршення його стану повідомляли і 24 серпня.

Гаральд, який зійшов на норвезький престол у 1991 році, останніми роками мав численні проблеми зі здоров’ям, що змусило його встановити кардіостимулятор та скоротити свій офіційний графік.

Однак він завжди виключав можливість зречення престолу, аргументуючи це тим, що склав довічну присягу перед норвезьким парламентом.

У лютому його госпіталізували через інфекцію та зневоднення на Тенерифе, куди він вирушив у приватну подорож разом із королевою Сонею.