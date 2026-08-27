В Норвегии сообщили о тяжелом состоянии здоровья короля, в больницу прибыла его семья

Состояние здоровья 89-летнего короля Норвегии Харальда ухудшилось во время пребывания в больнице.

Об этом сообщили в четверг в королевском дворце Норвегии, пишет "Европейская правда".

"Здоровье Его Величества короля ухудшилось. Состояние здоровья Его Величества короля очень тяжелое", – говорится в сообщении на сайте дворца.

В связи с этим кронпринц Хокон и супруга Харальда, королева Соня, отменили все запланированные мероприятия, говорится в заявлении дворца.

Как сообщает NRK, в четверг к больнице подъехало несколько автомобилей королевской семьи. Наследный принц Хокон, наследная принцесса Метте-Марит, принц Сверре Магнус и королева Соня находятся рядом с королем. Также прибыла принцесса Астрид, сестра короля.

Харальд, самый пожилой глава государства в Европе, был госпитализирован 17 августа, и, по сообщению дворца, ему оказывали лечение от бактериальной инфекции в крови.

Об ухудшении его состояния сообщали и 24 августа.

Харальд, вступивший на норвежский престол в 1991 году, в последние годы испытывал многочисленные проблемы со здоровьем, что вынудило его установить кардиостимулятор и сократить свой официальный график.

Однако он всегда исключал возможность отречения от престола, аргументируя это тем, что принес пожизненную присягу перед норвежским парламентом.

В феврале его госпитализировали из-за инфекции и обезвоживания на Тенерифе, куда он отправился в частное путешествие вместе с королевой Соней.