Командувач литовської армії впевнений, що війська США вже скоро прибудуть до Литви

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас переконує, що Сполучені Штати невдовзі замінять американських військових, які завершили ротацію в Литві на початку червня.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Вайкшнорас визнав, що терміни прибуття американських військ "дещо зсунулися".

"Вони вже в дорозі. Тому я лише дипломатично скажу і заспокою наших громадян. Американці дотримуються свого слова. Так, терміни, можливо, трохи зсунулися, але це не з вини військових. Це пов’язано з певними політичними мотивами", – пояснив командувач армії.

При цьому, зазначив Вайкшнорас, Литва вже готова прийняти новий американський контингент.

"Ми готові їх прийняти: казарми стоять, наші полігони вільні для прийому, мішені встановлені. Чекаємо, коли вони прибудуть, вони почнуть тренуватися не лише самостійно, а й у тісній взаємодії з литовськими збройними силами", – наголосив він.

Вайкшнорас заявив, що має конкретні дані щодо американської присутності в Литві, але не може їх оприлюднити до оголошення офіційних рішень.

Раніше головний радник литовського президента з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс розповів, що має інформацію про те, що під час перегляду військової присутності США в Європі американські війська мають залишитися в Литві.

Також литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Литва буде готова прийняти додаткові сили США, якщо відбудеться ротація військ.

Нагадаємо, 28 липня Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті.