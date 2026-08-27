Командующий литовской армией уверен, что войска США вскоре прибудут в Литву

Командующий Вооружёнными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас утверждает, что Соединённые Штаты в ближайшее время заменят американских военных, завершивших ротацию в Литве в начале июня.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Вайкшнорас признал, что сроки прибытия американских войск "несколько сдвинулись".

"Они уже в пути. Поэтому я просто дипломатично скажу и успокою наших граждан. Американцы держат слово. Да, сроки, возможно, немного сдвинулись, но это не по вине военных. Это связано с определенными политическими мотивами", – пояснил командующий армией.

При этом, как отметил Вайкшнорас, Литва уже готова принять новый американский контингент.

"Мы готовы их принять: казармы стоят, наши полигоны свободны для приема, мишени установлены. Ждем, когда они прибудут, они начнут тренироваться не только самостоятельно, но и в тесном взаимодействии с литовскими вооруженными силами", – подчеркнул он.

Вайкшнорас заявил, что располагает конкретными данными об американском присутствии в Литве, но не может их обнародовать до объявления официальных решений.

Ранее главный советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Дейвадас Матулонис сообщил, что располагает информацией о том, что в ходе пересмотра военного присутствия США в Европе американские войска должны остаться в Литве.

Также литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва будет готова принять дополнительные силы США, если состоится ротация войск.

Напомним, 28 июля Минобороны США официально начало шестимесячный пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению войск на континенте.