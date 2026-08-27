У Румунії шукають уламки дрона, який міг спричинити пожежу

В румунському повіті Тулча, що межує з Україною, команда спеціалістів Міністерства оборони перевіряє наявність уламків дрона, який міг спричинити лісову пожежу біля села Плауру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

У середу вдень, 26 серпня, румунське Міністерство оборони отримало повідомлення про пожежу, що спалахнула на березі Кілійського гирла Дунаю, приблизно за два кілометри від населеного пункту Плауру. Вогонь охопив приблизно 2 тисячі квадратних метрів рослинності.

Пожежники загасили полум’я, а екіпаж прикордонної поліції забезпечував охорону периметра протягом ночі.

У четвер вранці група фахівців з розмінування Міноборони вирушила в цей район для обстеження місцевості та перевірки наявності уламків дрона, який міг спричинити пожежу. За свідченнями місцевих жителів, саме вибух безпілотника став причиною займання.

У середу для повіту Тулча було надіслано кілька повідомлень RO-Alert. Тоді Міністерство оборони заявило, що про жодні вторгнення в румунський повітряний простір не повідомлялося. Розслідування на місці події має на меті встановити, чи досягли залишки дронів району Плауру та чи пов'язані вони з пожежею.

Як повідомлялося, 26 серпня на пляжі в Олімпі, що в румунському повіті Констанца, було знайдено фрагмент невідомого безпілотника.

Того ж дня уламки дронів знайшли одразу на кількох пляжах в Болгарії.