В Румынии ищут обломки дрона, который мог стать причиной пожара

В румынском районе Тулча, граничащем с Украиной, группа специалистов Министерства обороны проверяет наличие обломков дрона, который мог стать причиной лесного пожара возле села Плауру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

В среду днём, 26 августа, румынское Министерство обороны получило сообщение о пожаре, вспыхнувшем на берегу Килийского устья Дуная, примерно в двух километрах от населённого пункта Плауру. Огонь охватил около 2 тысяч квадратных метров растительности.

Пожарные потушили пламя, а экипаж пограничной полиции обеспечивал охрану периметра в течение ночи.

В четверг утром группа специалистов по разминированию Минобороны отправилась в этот район для обследования местности и проверки наличия обломков дрона, который мог вызвать пожар. По свидетельствам местных жителей, именно взрыв беспилотника стал причиной возгорания.

В среду для района Тулча было отправлено несколько уведомлений RO-Alert. Тогда Министерство обороны заявило, что о каких-либо вторжениях в воздушное пространство Румынии не сообщалось. Расследование на месте происшествия направлено на то, чтобы установить, достигли ли остатки дронов района Плауру и связаны ли они с пожаром.

Как сообщалось, 26 августа на пляже в Олимпе, что в районе румынской Констанцы, был найден фрагмент неизвестного беспилотника.

В тот же день обломки дронов нашли сразу на нескольких пляжах в Болгарии.