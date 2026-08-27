У Британії рекордно скоротилася кількість шукачів притулку, які тимчасово живуть в готелях

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії зафіксувало зменшення кількості шукачів притулку, які тимчасово проживають у готелях.

Про це з посиланням на відповідні дані пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Як свідчать дані, наприкінці червня цей показник досяг нового мінімуму – 16021. Це на 50% менше, ніж роком раніше, та на 70% менше порівняно з піковим показником у 56018, зафіксованим у вересні 2023 року.

Також, як наголошується, цей показник – найнижчий з моменту початку збору даних у 2022 році.

Міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд заявила, що такі дані свідчать, що британський уряд "відновлює контроль".

"Минуло понад два роки з моменту приходу до влади [лейбористів], і кількість незавершених справ щодо притулку зменшилася, кількість прохачів притулку в готелях знижується, кількість затримань за нелегальну працю досягла рекордного рівня, а депортацій та повернень – помітно зросла. Кількість малих човнів також зараз зменшується, але ми не зупиняємося на досягнутому і маємо зробити ще більше", – наголосила вона.

Раніше писали, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії зафіксувало найвищий рівень кількості депортацій з 2016 року.

Також писали, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії опублікувало посібник для шукачів притулку з поясненнями основних норм поведінки та законів країни, який, зокрема, містить розділи про гендерну рівність, домашнє насильство, сексуальні стосунки та згоду, а також про поведінку в громадських місцях.

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