В Британии рекордно сократилось число просителей убежища, временно живущих в отелях

Министерство внутренних дел Великобритании зафиксировало сокращение числа просителей убежища, временно проживающих в отелях.

Об этом со ссылкой на соответствующие данные пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как свидетельствуют данные, в конце июня этот показатель достиг нового минимума – 16 021. Это на 50% меньше, чем годом ранее, и на 70% меньше по сравнению с пиковым показателем в 56 018, зафиксированным в сентябре 2023 года.

Также, как отмечается, этот показатель является самым низким с момента начала сбора данных в 2022 году.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что такие данные свидетельствуют о том, что британское правительство "восстанавливает контроль".

"Прошло более двух лет с момента прихода к власти [лейбористов], и количество незавершенных дел о предоставлении убежища уменьшилось, количество просителей убежища в гостиницах снижается, число задержаний за нелегальную работу достигло рекордного уровня, а количество депортаций и возвращений заметно возросло. Число небольших лодок также сейчас сокращается, но мы не останавливаемся на достигнутом и должны сделать ещё больше", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Великобритании зафиксировало самый высокий уровень депортаций с 2016 года.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало руководство для просителей убежища с разъяснениями основных норм поведения и законов страны, которое, в частности, содержит разделы о гендерном равенстве, домашнем насилии, сексуальных отношениях и согласии, а также о поведении в общественных местах.

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