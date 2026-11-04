Опозиція у Польщі вимагає розслідувати збори Конституційного суду, який вважає захопленим

Парламентська фракція польської партії "Право і справедливість" закликає прокуратуру провести розслідування щодо засідання Конституційного трибуналу, який опозиція та президент вважають захопленим урядом.

Про це в мережі X повідомив голова фракції "ПіС" Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

"ПіС" наполягає, щоб прокуратура розслідувала справу щодо вівторкових зборів суддів Конституційного трибуналу, скликаних виконувачкою обов’язків голови суду Анною Корвін-Пйьотровською.

Блащак повідомив, що заява стосується восьми учасників зустрічі, назвавши їх "організованою злочинною групою".

"Ми повідомляємо, зокрема, про підозру у замаху на конституційний орган держави (ст. 128 КК) та участь в організованому злочинному угрупованні (ст. 258 КК). Ніхто не стоїть понад законом! Ми вимагатимемо притягнення всіх винних до кримінальної відповідальності", – написав голова фракції "ПіС".

Він також зазначив, що навіть можливе ігнорування заяви міністром юстиції та генеральним прокурором Вальдемаром Журеком не покладе край цій справі, оскільки "жодна влада не триває вічно".

"Державний переворот не залишиться безкарним", – написав Блащак.

Коментарі політика стосуються засідання Конституційного трибуналу, в якому взяли участь вісім суддів, обраних Сеймом поточного скликання. Троє з них склали присягу перед президентом Каролем Навроцьким. П’ятеро інших склали присягу в Сеймі, а потім передали її в письмовій формі до канцелярії президента.

Нагадаємо, минулої п’ятниці на сайті Конституційного трибуналу Пользі з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свенчковського та його заступника Бартоломея Соханського.

У ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагалися потрапити до будинку суду.

Президент Кароль Навроцький заявив про "загрозу внутрішній безпеці" країни і скликав термінові консультації за участю представників парламентських сил.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

3 листопада Колегія Верховного суду Польщі виступила проти відсторонення голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського від виконання його обов’язків.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу.