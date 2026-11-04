У Литві вважають, що результати виборів у США можуть вплинути на дискусії щодо підтримки України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що результати проміжних виборів у США можуть стимулювати більш активні дискусії щодо підтримки України.

Про це він сказав у середу, 4 листопада, під час спілкування з журналістами, передає LRT, пише "Європейська правда".

Будріс зазначив, що результати проміжних виборів у США не матимуть прямого впливу на литовсько-американські відносини.

"У переважній більшості сфер ці результати не матимуть прямого впливу на Литву, оскільки ми маємо дуже міцну та глибоку основу у наших відносинах зі США", – сказав він.

Водночас на його думку, результати можуть стимулювати більш активні дискусії щодо підтримки України.

"Ймовірно, що дискусія щодо підтримки України в США буде інтенсивнішою, і я сподіваюся, що вона буде жвавішою. Можливо, знову більше говоритимуть про Росію, гадаю. І, можливо, ця позиція буде набагато ближчою до європейської – саме такого я очікую від США", – акцентував литовський міністр.

Писали, що віцепрезидентка Європейського парламенту Крістель Шальдемозе висловила обережний оптимізм щодо наслідків виборів до американського Конгресу для Європи та підтримки України.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що результати проміжних виборів у США є не лише гучною перемогою Демократичної партії, а й перемогою американської демократії.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.