Голова комітету Європарламенту з оборони про вибори у США: не можна розслаблятись

Голова комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що Європа не може розслаблятися після результатів виборів до Конгресу США, адже американський президент Дональд Трамп перебуватиме на своїй посаді ще два роки.

Про це написала в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи результати проміжних виборів до Конгресу США, євродепутатка заявила, що вони демонструють життєздатність американської демократії.

"Обидві палати Конгресу повертають демократам владу, щоб вони могли встановити межі для Дональда Трампа та його відірваної від реальності зграї. Це чіткий сигнал "стоп" Білому дому та хороший день для принципу поділу влади", – заявила Штрак-Циммерманн.

Водночас вона закликала європейців не розслаблятися через зміни у законодавчій владі США. Голова комітету з питань оборони Європарламенту нагадала, що Трамп ще два роки продовжуватиме керувати зовнішньою політикою Вашингтона. Тому, за її словами, Європа має залишатися готовою боротися за свої інтереси.

"Конгрес може гальмувати ці процеси, але він не візьме на себе наших завдань. Європа має бути здатною захищати себе та впевнено відстоювати свої інтереси, незалежно від того, хто править у Вашингтоні. Цей результат виборів – добрий знак. Він не виконує наших завдань", – наголосила німецька законодавиця.

Тим часом віцепрезидентка Європейського парламенту Крістель Шальдемозе висловила обережний оптимізм щодо наслідків виборів до американського Конгресу для Європи та підтримки України.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що результати проміжних виборів у США є не лише гучною перемогою Демократичної партії, а й перемогою американської демократії.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.