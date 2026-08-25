Глава Євроради вирушає в турне столицями для досягнення угоди щодо бюджету ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у вівторок розпочинає турне європейськими столицями у спробах досягти згоди щодо семирічного плану бюджету ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Кошта розпочне свою тритижневу поїздку зі Словаччини у вівторок, де зустрінеться з прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Цього тижня він також відвідає Естонію, Латвію, Литву та Чехію.

Його останньою зупинкою у вересні буде Дублін, де він проведе розмову з Міхалом Мартіном, прем'єр-міністром Ірландії, яка нині головує в Раді ЄС.

"У нас, по суті, є трилема, про яку лідери знають… між трьома осями: по-перше, розмір бюджету, по-друге, розмір національних внесків і по-третє, нові власні ресурси", – сказав високопосадовець ЄС.

"Він (Кошта. – Ред.) здебільшого буде перебувати в режимі слухання", – додав посадовець.

Кошта чинить тиск на лідерів, щоб вони погодилися на нові власні ресурси – або нові податки для фінансування ЄС – позиціонуючи консенсус як необхідну умову угоди, яку, за його словами, необхідно укласти до 2027 року.

Посадовці ЄС побоюються, що низка національних виборів – зокрема у Франції, Польщі та Італії – перевантажить політичний календар наступного року, ускладнивши укладення угоди щодо бюджету в зазначені терміни.

Поїздка Кошти відбувається на тлі різкої критики запропонованого проєкту бюджету на суму 2 трлн євро з боку багатших країн ЄС, які роблять найбільший внесок у спільний бюджет.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Ірландії цього літа вимагав значного скорочення загального обсягу бюджету. У четвер Мерц збере свою групу "однодумців" на обід у Берліні, де, як очікується, будуть присутні, зокрема, лідери Австрії, Нідерландів та Данії.

Німеччина є найбільшим окремим внескодавцем до довгострокового бюджету ЄС. Очікується, що Ірландія запропонує новий компроміс напередодні зустрічі лідерів ЄС в середині жовтня.

Як писала "Європейська правда", під час свого турне європейськими столицями Кошта планує обговорити зокрема, весь спектр "українських питань", включаючи відкриття переговорних кластерів та забезпечення українського війська ракетами-перехоплювачами для систем ППО.

Як повідомлялося, у бюджеті на 2028-2034 роки Єврокомісія планує виділити на підтримку України 100 млрд євро, при цьому вимоги щодо реформ збережуться.

Крім того, видатки на оборону мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.