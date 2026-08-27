В Германии произошло смертельное нападение в школе, подозреваемый задержан

В немецком Бранденбурге произошло чрезвычайное происшествие на территории частной школы; по данным полиции, в результате инцидента погибли два человека, а подозреваемый был задержан.

Об этом пишут Bild и Märkische Allgemeine, передает "Европейская правда".

Отмечается, что инцидент произошел в Гозен-Ной-Циттау, что в Бранденбурге.

Предварительно, в результате нападения погибли 18-летняя ученица школы и 30-летний мужчина, который, по всей видимости, пытался остановить нападавшего.

Также, по данным немецких СМИ, подозреваемым является 19-летний молодой человек, который, возможно, был бывшим парнем погибшей ученицы.

Обстоятельства инцидента пока выясняются. На месте работают многочисленные полицейские, спасатели и медики. Правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 22 августа 18-летний молодой человек, вооруженный мечом, напал на учеников шведской средней школы, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.

Полиция Швеции выясняет, был ли подозреваемый участником интернет-сообществ, пропагандирующих насилие в учебных заведениях.

Из-за смертоносного нападения на школу в Фагерсте премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отменил предвыборную речь в рамках кампании накануне парламентских выборов.