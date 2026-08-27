В одному з останніх дронів, що впали на румунському боці Дунаю, не виявили вибухівки

Румунські фахівці завершили попереднє обстеження місця падіння дрона біля селища Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, та не виявили в уламках вибухівки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії 27 серпня.

У відомстві розповіли, що вибухотехніки провели попереднє обстеження місця падіння безпілотника біля селища Плауру.

За початковими висновками, виявлені фрагменти не містили вибухівки. Уламки забрали на подальшу експертизу.

Згаданий безпілотник впав у лісі біля Плауру в середу 26 серпня, спричинивши пожежу.

Вночі 27 серпня під час чергової атаки РФ проти України у повітряний простір Молдови – яка у цю дату відзначає День незалежності – залетіли п'ять безпілотників.

Президентка країни Мая Санду назвала це залякуванням.