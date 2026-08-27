В одном из последних дронов, упавших на румынской стороне Дуная, не выявили взрывчатки

Румынские специалисты завершили предварительное обследование места падения дрона возле поселка Плауру, расположенного напротив украинского Измаила, и не обнаружили взрывчатки в обломках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии 27 августа.

В ведомстве рассказали, что взрывотехники провели предварительное обследование места падения беспилотника возле поселка Плауру.

По предварительным выводам, обнаруженные фрагменты не содержали взрывчатки. Обломки забрали для дальнейшей экспертизы.

Упомянутый беспилотник упал в лесу возле Плауру в среду, 26 августа, вызвав пожар.

Ночью 27 августа во время очередной атаки РФ против Украины в воздушное пространство Молдовы – которая в этот день отмечает День независимости – залетели пять беспилотников.

Президент страны Майя Санду назвала это запугиванием.