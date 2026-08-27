У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі обговорили ескалацію щодо України й Альянсу з боку Москви

Під час засідання Північноатлантичної ради за участю заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 27 серпня обговорювали питання ворожої ескалації з боку Росії у бік України та держав Альянсу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, який брав участь у дискусіях.

У НАТО обговорили із заступником глави Пентагону питання ескалації з боку Росії щодо України та союзників Альянсу.

"Ми говорили про останні кілька тижнів ескалації з боку Росії в Україні, а також щодо європейських країн. Ми погодилися щодо характеру російської політики та загроз, які російська політика становить для НАТО", – повідомив Залевський.

Він наголосив, що США "проводять мудру політику належного реагування, а не публічного обговорення". Польща, з його слів, має "дуже схожий погляд, коли йдеться про загрозу з боку Росії в контексті України та в контексті НАТО".

"Я висловив своє глибоке переконання, що формула, яку обрали американці, формула, яку реалізує НАТО, ґрунтується не на словесних протестах, а на реальних спроможностях, які є важливими з військової точки зору і демонструють можливість заблокувати будь-які агресивні дії Росії", – розповів заступник міністра оборони Польщі.

На його переконання, саме правильною є наступна формула: замість розмов "створювати для Росії реальні стратегічні дилеми і показувати їй обмеження, пов’язані зі спроможностями НАТО".

Павел Залевський також розповів про центральну тему розмови з Елбріджем Колбі в НАТО – "спільні питання безпеки в контексті стратегії Пентагону щодо посилення Північноатлантичного альянсу через реалізацію плану НАТО 3.0".

"План 3.0 ґрунтується на ідеї, що значна частина обов’язків у сфері конвенційної оборони має бути покладена на європейські країни. Сполучені Штати мають забезпечувати підтримку щодо ключових військових спроможностей, керівництва і, звичайно, політичного та військового лідерства. Польща підтримує такий спосіб мислення і ми вже кілька років інвестуємо у власні спроможності", – наголосив посадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", Павел Залевський також заявив, що Польща прагне розпочати виробництво на своїй території ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, і готова до співпраці з Україною у цьому напрямку.

Нагадаємо, 27 серпня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі з візитом перебуває заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі.

Нагадаємо, Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки, про що розповідала у статті: НАТО версії 3.0. Як Європа владнала конфлікт зі США та чи втримає Україна увагу Альянсу.