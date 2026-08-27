В штаб-квартире НАТО в Брюсселе обсудили эскалацию вокруг Украины и Альянса со стороны Москвы

В ходе заседания Североатлантического совета с участием заместителя министра обороны США Элбриджа Колби в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 27 августа обсуждались вопросы враждебной эскалации со стороны России в сторону Украины и стран Альянса.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, рассказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, принимавший участие в дискуссиях.

В НАТО обсудили с заместителем главы Пентагона вопросы эскалации со стороны России в отношении Украины и союзников Альянса.

"Мы говорили о последних нескольких неделях эскалации со стороны России в Украине, а также в отношении европейских стран. Мы пришли к единому мнению по поводу характера российской политики и угроз, которые эта политика представляет для НАТО", – сообщил Залевский.

Он подчеркнул, что США "проводят мудрую политику адекватного реагирования, а не публичного обсуждения". Польша, по его словам, придерживается "очень схожего взгляда, когда речь идет об угрозе со стороны России в контексте Украины и в контексте НАТО".

"Я выразил свою глубокую убежденность в том, что формула, выбранная американцами, формула, которую реализует НАТО, основана не на словесных протестах, а на реальных возможностях, которые важны с военной точки зрения и демонстрируют способность блокировать любые агрессивные действия России", – рассказал заместитель министра обороны Польши.

По его мнению, правильной является следующая формула: вместо разговоров "создавать для России реальные стратегические дилеммы и показывать ей ограничения, связанные с возможностями НАТО".

Павел Залевский также рассказал о центральной теме беседы с Элбриджем Колби в НАТО – "общие вопросы безопасности в контексте стратегии Пентагона по укреплению Североатлантического альянса посредством реализации плана НАТО 3.0".

"План 3.0 основан на идее, что значительная часть обязанностей в сфере конвенциональной обороны должна быть возложена на европейские страны. Соединенные Штаты должны обеспечивать поддержку в отношении ключевых военных возможностей, руководства и, конечно, политического и военного лидерства. Польша поддерживает такой подход и уже несколько лет инвестирует в собственные возможности", – подчеркнул чиновник.

Как сообщала "Европейская правда", Павел Залевский также заявил, что Польша стремится начать производство на своей территории ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot и готова к сотрудничеству с Украиной в этом направлении.

Напомним, 27 августа в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с визитом находится заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби.

Напомним, Минобороны США в настоящее время продолжает пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может проложить путь к сокращению американских войск на континенте.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что США хотят создать "НАТО 3.0", которое не будет "основано на зависимости" Европы от Америки, о чем рассказывалось в статье: НАТО версии 3.0. Как Европа урегулировала конфликт с США и удержит ли Украина внимание Альянса.