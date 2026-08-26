Рютте в Брюсселі 27 серпня зустрінеться з заступником шефа Пентагону

У четвер, 27 серпня 2026 року, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі з візитом перебуватиме заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі, який зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні послів держав-членів.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили у прес-службі НАТО.

Замміністра оборони США приїде в штаб-квартиру НАТО 27 серпня для зустрічі з Рютте та участі в Північноатлантичній раді.

"27 серпня генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться із заступником міністра війни США з питань політики Елбріджем Колбі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", – йдеться у повідомленні.

У прес-службі НАТО уточнили, що Колбі також візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради з послами держав-союзниць.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 серпня стало відомо про візит в Москву директора ЦРУ Джона Реткліффа.

За даними The Wall Street Journal, Реткліфф приїхав до Москви, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації.

За інформацією джерел, для безпечного здійснення візиту, Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург.

У той самий час, Міноборони США продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті.