Что известно о секретном визите главы ЦРУ в Москву и какие последствия он может иметь

Впервые за почти пять лет Россию посетил руководитель главного органа внешней разведки США – Центрального разведывательного управления. Визит Джона Ретклиффа держали в секрете и публично подтвердили уже после того, как самолет с американской делегацией покинул Москву.

Поездка состоялась в сложный период. Сейчас мы наблюдаем не только тупик в урегулировании российско-украинской войны. Не менее важным для Трампа является затягивание конфликта США с Ираном в условиях, когда Россия оказывает поддержку иранскому режиму. И, наконец, из Москвы вновь начали раздаваться ядерные угрозы.

Все о засекреченном визите главы американской разведки в Москву – в статье Ольги Ковальчук и Сергея Сидоренко ЦРУ берётся за войну? Детали и причины поездки главы разведки США в Москву. Далее – краткое изложение.

Американская делегация прибыла в Москву во вторник утром, а уже вечером вылетела.

Самолет показательно дважды совершил посадку в Латвии – до и после посещения Москвы.

Для чего осуществлялась остановка, американцы не комментируют, но технической необходимости, например для дозаправки, у них не было.

При этом и в Москве ("Внуково"), и в Риге американский самолет использовал гражданские аэропорты, где он сразу же стал объектом внимания авиаспоттеров и рядовых пассажиров. В сочетании с проездом кортежа с опознавательными знаками по центру Москвы возникал вопрос: а не было ли целью привлечь внимание к визиту, сделать так, чтобы его точно увидели?

В США визит официально подтвердили только 26 августа – и сделал это лично американский президент.

При этом бросалось в глаза, что Дональд Трамп стремится приуменьшить важность визита.

Но то, что по прилету в США Ретклифф в сопровождении министра обороны Пита Хэгсета и главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна посещал Белый дом, свидетельствует об особом значении визита для правительства США.

Так о чем же они могли говорить?

Дональд Трамп, комментируя поездку Ретклиффа, отметил, что его администрация "очень настойчиво работает" над прекращением войны в Украине, а также подчеркнул, что "возможно, что-то получится" из визита директора ЦРУ в Москву.

Это пока что – единственное, пусть и неконкретное публичное признание того, что украинская тематика определенно была в центре переговоров между США и Россией.

И даже если в ходе этого визита в Москву были достигнуты определенные стратегические договоренности, они, безусловно, не являются "предательством" по отношению к Украине. И речь не идет об уступках, которые губительны для самих США.

Даже по общеизвестной информации Ретклиффа вполне можно отнести к проукраинскому лагерю в администрации Дональда Трампа.

Впрочем, все комментаторы сходятся во мнении, что российско-украинская война была не единственной темой.

О других темах разговора можно только догадываться. Одна из версий четко соотносится с деталями визита.

США не объясняют, зачем военный самолет должен был останавливаться в Риге, да еще и дважды, причем так, чтобы это попало в новости.

Это подкрепляет версию о том, что визит главы ЦРУ был попыткой предостеречь Кремль от провокаций на территории союзников. Чаще всего говорят о российской угрозе для стран Балтии и Польши. О подготовке России к таким действиям, по данным СМИ, США ранее предупреждали Варшаву, а также публично заявлял президент Литвы Гитанас Науседа.

Еще одним вопросом, который вряд ли остался без внимания на встречах в Москве, является поддержка Россией Ирана в войне с США.

То, что Ретклифф на встречах с россиянами поднимал вопрос об угрозах странам восточного фланга и российской поддержке Ирана, впоследствии подтвердили изданию Politico два осведомленных источника.

Потенциально ещё одной целью визита могла быть подготовка к обмену заключёнными между США и Россией. В этом у Ретклиффа уже был опыт.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук и Сергея Сидоренко ЦРУ берётся за войну? Детали и причины поездки главы разведки США в Москву.