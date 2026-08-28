Мерц на фоне низких рейтингов: я не могу заставить людей быть в хорошем настроении

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал немцев поддержать дальнейшие реформы, в то время как он и его правительство теряют позиции в опросах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Выступая в эфире RTL в четверг, Мерц попытался вселить в людей надежду на улучшение положения дел в немецкой экономике.

"Как канцлер, я не могу просто приказать людям быть в хорошем настроении. Но я могу сказать, что есть основания для уверенности и оптимизма", – заявил Мерц.

По его словам, первые сигналы немецкой экономики вновь начинают двигаться в правильном направлении.

Мерц также признал, что управление в коалиции требует компромиссов, а прогресс оказался более медленным, чем он ожидал.

На вопрос о его низких рейтингах популярности по сравнению с предшественником из СДПГ Олафом Шольцем Мерц указал на распад трехпартийной коалиции Шольца.

"Правительство Олафа Шольца перестало следовать за ним, и это правительство потерпело крах", – заявил Мерц.

Он добавил, что стремится доказать, что его собственное правительство способно работать лучше.

"Я стараюсь сохранить единство своего правительства, чтобы вместе мы могли добиться лучшего для этой страны", – заявил немецкий канцлер.

Результаты опроса Politbarometer телеканала ZDF за август показали, что популярность Мерца установила новый антирекорд.

Еще один недавний опрос показал, что "Альтернатива для Германии" продолжает значительно опережать блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.