В Словакии хотели поджечь завод украинского производителя дронов, задержали украинца

Попытка поджога завода по производству дронов в Словакии была направлена против украинского производителя дронов Skyeton, а задержанные подозреваемые – граждане Украины и Латвии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в прокуратуре, пишет агентство Reuters.

Прокуратура сообщила в четверг, что поджог, спланированный тремя подозреваемыми в восточной Словакии, был направлен против производителя дронов Skyeton, а ответственность за него взяла на себя малоизвестная группа, называющая себя активистами движения за мир.

Компания Skyeton, основанная в Украине, производит дроны для гражданского и военного использования в Украине и других странах.

Немецкий прокурор сообщил агентству Reuters, что 26-летний латвиец был задержан в Гамбурге и в настоящее время продолжается процедура экстрадиции.

Словацкие прокуроры заявили в среду, что ещё двое подозреваемых – латвиец и украинец – были задержаны в Словакии.

Местные СМИ сообщили, что в четверг суд принял решение об их содержании под стражей на время расследования.

Словацкая полиция заявила, что подозреваемые действовали по заказу, но не назвала ни одной стороны, которую подозревают в организации нападения.

Группа, называющая себя "Глобальные граждане против войны 1984", взяла на себя ответственность в заявлении, направленном агентству Reuters, и потребовала освобождения двух подозреваемых.

Следователи предъявили подозреваемым обвинение в совершении преступления, связанного с созданием угрозы для жизни людей.

Дополнено: представитель компании Skyeton отметил в комментарии "ЕП", что россияне регулярно пытаются нанести удар по производственным мощностям предприятия в Украине и его репутации.

В компании рассматривают покушение на производство в Словакии как "очередное свидетельство того, что украинские оружейники им уже по горло, а значит, мы на правильном пути". Представитель выразил благодарность всем службам и полиции, которые помогли предотвратить атаку и задержать участников преступления.

25 августа словацкая полиция заявила, что предотвратила запланированный поджог завода по производству беспилотных летательных аппаратов в восточной части страны, а также задержала троих иностранцев, подозреваемых в этой попытке.

Источники в западных разведывательных службах недавно сообщили, что Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству оружия, вербуя для этого членов местных бандитских группировок и проверяя реакцию НАТО.