В Словакии хотели поджечь завод украинского производителя дронов, задержали украинца
Новости — Пятница, 28 августа 2026, 09:34 —
Попытка поджога завода по производству дронов в Словакии была направлена против украинского производителя дронов Skyeton, а задержанные подозреваемые – граждане Украины и Латвии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в прокуратуре, пишет агентство Reuters.
Прокуратура сообщила в четверг, что поджог, спланированный тремя подозреваемыми в восточной Словакии, был направлен против производителя дронов Skyeton, а ответственность за него взяла на себя малоизвестная группа, называющая себя активистами движения за мир.
Компания Skyeton, основанная в Украине, производит дроны для гражданского и военного использования в Украине и других странах.
Немецкий прокурор сообщил агентству Reuters, что 26-летний латвиец был задержан в Гамбурге и в настоящее время продолжается процедура экстрадиции.
Словацкие прокуроры заявили в среду, что ещё двое подозреваемых – латвиец и украинец – были задержаны в Словакии.
Местные СМИ сообщили, что в четверг суд принял решение об их содержании под стражей на время расследования.
Словацкая полиция заявила, что подозреваемые действовали по заказу, но не назвала ни одной стороны, которую подозревают в организации нападения.
Группа, называющая себя "Глобальные граждане против войны 1984", взяла на себя ответственность в заявлении, направленном агентству Reuters, и потребовала освобождения двух подозреваемых.
Следователи предъявили подозреваемым обвинение в совершении преступления, связанного с созданием угрозы для жизни людей.
Дополнено: представитель компании Skyeton отметил в комментарии "ЕП", что россияне регулярно пытаются нанести удар по производственным мощностям предприятия в Украине и его репутации.
В компании рассматривают покушение на производство в Словакии как "очередное свидетельство того, что украинские оружейники им уже по горло, а значит, мы на правильном пути". Представитель выразил благодарность всем службам и полиции, которые помогли предотвратить атаку и задержать участников преступления.
25 августа словацкая полиция заявила, что предотвратила запланированный поджог завода по производству беспилотных летательных аппаратов в восточной части страны, а также задержала троих иностранцев, подозреваемых в этой попытке.
Источники в западных разведывательных службах недавно сообщили, что Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству оружия, вербуя для этого членов местных бандитских группировок и проверяя реакцию НАТО.