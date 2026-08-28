В Шотландии семи лицам, разрисовавшим поле для гольфа Трампа, предъявили обвинения

В Шотландии семи лицам предъявили обвинения в повреждении гольф-поля в Тернберри, принадлежащего президенту США Дональду Трампу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Семеро человек обвиняются в повреждении имущества, "связанном с терроризмом".

8 марта 2025 года на здании клуба пятизвездочного отеля и курорта Trump Turnberry на западном побережье Шотландии появились граффити, а на поле была разрыта земля и нанесена надпись "Газа не продается".

Киран Робсон, Узма Башир, Рики Саутхолл, Отем Тейлор Уорд, Ребекка Сиан Дэвис, Джон Моксли и Дилан Чиарамелло – все они были обвинены в причастности к этим действиям и должны явиться в суд 31 августа.

В обвинительном акте утверждается, что эти лица "злонамеренно повредили имущество, поскольку они умышленно выкопали дерн на поле для гольфа, распылили глифосат [гербицид] или подобное вещество на фарвеях и гринах, облили краской здание и дорожный знак, написали политические и оскорбительные лозунги на траве, выбили политический лозунг на дерне, написали политические и оскорбительные лозунги на здании, стенах и колоннах, повредили систему полива, что привело к затоплению, и повредили осветительное устройство".

В нём также отмечается, что будет доказано, "что указанное выше преступление имело отягчающие обстоятельства из-за связи с терроризмом".

В протоколе встречи 13 марта прошлого года между первым министром Шотландии Джоном Суинни и сыном президента США Эриком Трампом отмечается, что стороны "с беспокойством приняли к сведению недавний инцидент на территории комплекса Trump Turnberry, осудили ущерб, причиненный вандализмом, и заверили, что соответствующие органы власти и впредь будут серьезно относиться к этому инциденту".

Сообщалось, что в апреле экологические активисты устроили акцию в поддержку внедрения возобновляемых источников энергии на одном из полей для гольфа президента США Дональда Трампа в Шотландии.

В апреле 2025 года активисты организации Greenpeace создали портрет Трампа на песке недалеко от поля для гольфа Trump Turnberry в Шотландии в знак протеста против политики американского лидера.