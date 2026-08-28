Politico: Еврокомиссия планирует смягчить запрет на доступ детей к соцсетям

План председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по ограничению доступа несовершеннолетних к социальным сетям может быть смягчен из-за риска судебных исков и разногласий между странами ЕС.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что фон дер Ляйен представит свой подход в речи о положении дел в Европейском Союзе 16 сентября. Согласно нынешнему варианту плана, ограничения коснутся детей в возрасте до 13 лет, однако будут предусматривать ряд исключений.

В частности, детям могут разрешить пользоваться социальными сетями с согласия родителей. Такой подход должен помочь избежать конфликта с нормами ЕС в отношении фундаментальных прав граждан, одновременно позволив фон дер Ляйен продвигать инициативу, ставшую одним из ее личных приоритетов.

Еврокомиссия сейчас готовит отдельное законодательное предложение, которое станет одним из главных пунктов выступления фон дер Ляйен. В то же время окончательные положения документа пока не известны.

Дополнительным фактором для пересмотра подхода Еврокомиссии стало решение французского суда, который в начале августа заблокировал предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном запрет на использование социальных сетей детьми до 15 лет. Суд постановил, что такой запрет противоречит законодательству ЕС.

Европейские правила могут установить единый минимальный возраст для пользования социальными сетями, который будет иметь приоритет над национальным законодательством. В то же время странам могут разрешить устанавливать более высокий возрастной порог.

Страны ЕС пока не имеют общей позиции относительно того, каким именно должен быть минимальный возраст. Франция выступает за 15 лет, Германия поддерживает ограничение с 13 лет, Австрия предлагает 14 лет, а Испания – 16 лет. Эстония же выступает за то, чтобы сделать акцент на ограничении вредного влияния социальных сетей, а не на введении общего запрета.

Отдельной частью плана Еврокомиссии должна стать новая кампания, направленная на изменение дизайна социальных сетей. Речь идет о функциях, которые побуждают детей проводить на платформах много часов подряд и формируют зависимость от постоянного просмотра контента. Пока что ЕС не удалось убедить технологические компании существенно изменить такие механизмы.

Напомним, 13 июля Еврокомиссия представила отчет экспертов о безопасности детей в интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели только ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.