Новым королём Норвегии стал сын покойного монарха Хокон

После смерти короля Харальда V его сын Хокон 28 августа автоматически стал новым королём Норвегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

В Норвегии всегда есть действующий монарх, поэтому после смерти короля его преемник сразу же принимает власть. Именно отсюда происходит известная фраза "Король умер – да здравствует король!".

После смерти Харальда V королевский флаг над Королевским дворцом в Осло был приспущен в знак траура. В то же время Хокон, который с рождения готовился стать монархом, уже стал новым королём Норвегии.

Хокон родился в 1973 году как наследник престола. В последние годы он постепенно брал на себя всё больше обязанностей королевской семьи и часто выполнял официальные задачи вместе с отцом.

Новый монарх созвал на 11:30 внеочередное заседание правительства, где он впервые встретится с министрами в качестве главы государства. Во время заседания Хокон официально сообщит правительству о смерти Харальда V, о своём вступлении на престол, а также объявит выбранное им королевское имя и девиз.

По завершении заседания королевский флаг над дворцом вновь поднимут на полную высоту, на этот раз уже в честь нового короля. В то же время на балконе дворца будет оставаться приспущенным королевский флаг в честь умершего Харальда V. Он будет висеть так до завершения похорон. На официальных зданиях по всей Норвегии флаги также будут приспущены до дня похорон.

Хотя Хокон автоматически стал королём в момент смерти отца, в ближайшие дни он должен принести присягу перед парламентом на верность конституции.

28 августа король Норвегии Харальд V, самый пожилой монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет.

Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и его состояние значительно ухудшилось на этой неделе.

В четверг, когда королевский двор опубликовал сообщение об ухудшении состояния здоровья короля, люди начали приносить цветы, норвежские флаги и лампадки к королевскому дворцу.