Сикорский напомнил, что Путин обещал ЦРУ не вторгаться в Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости ускорить подготовку к обороне от российской агрессии на фоне визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Его сообщение прозвучало на фоне публикаций в СМИ о том, что Ретклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

"Судя по всему, агенты Путина заверили директора ЦРУ, что он не будет провоцировать НАТО", – написал Сикорский.

Он добавил, что аналогичные заверения Кремль давал и администрации Джо Байдена накануне российского вторжения в Украину. "Путин уверял директора ЦРУ президента Байдена, что не будет вторгаться в Украину", – отметил глава МИД Польши.

Поэтому, добавил он, сейчас следует ускорить подготовку к обороне от потенциальной российской агрессии.

Издание NYT сообщало, что Ретклифф во время секретного визита в Москву на этой неделе поделился своей пессимистической оценкой хода российской войны против Украины и призвал россиян заключить соглашение, прежде чем их военное и экономическое положение ухудшится.

Президент США Дональд Трамп заявил на фоне визита директора ЦРУ в Москву, что не беспокоится о том, что Россия может напасть на страны НАТО.

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