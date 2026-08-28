Финляндия и Швеция углубляют сотрудничество в защите от дронов

Финляндия и Швеция совместно укрепят способность Финляндии выявлять беспилотные летательные аппараты и противодействовать им в ответ на недавние вторжения дронов в финское воздушное пространство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

Обе страны совместно усилят территориальный надзор и защиту территориальной целостности Финляндии в поддержку политики сдерживания и обороны НАТО, говорится в заявлении.

"В дальнейшем Швеция будет участвовать в контроле и обеспечении территориальной целостности Финляндии с помощью истребителей ВВС и кораблей ВМС. Контроль над территорией и в дальнейшем будет осуществляться под руководством Финляндии и в соответствии с полномочиями, предусмотренными Законом о контроле над территорией", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

По словам финского министра, это сотрудничество поможет усилить контроль над воздушным пространством страны в случае появления "заблудившихся" дронов, которые залетают в Финляндию во время украинских атак на территории России.

"Украина продолжает свою законную оборонительную борьбу, и риск появления беспилотников-шпионов, похоже, сохраняется", – подчеркнул Хякканен.

Кроме того, две страны стремятся укрепить оборонный потенциал Финляндии и северного региона НАТО для реагирования на любые ситуации, связанные с безопасностью.

Напомним, правительство Финляндии готовит специальную памятку для жителей страны с инструкциями о действиях в случае угрозы со стороны дронов.

Также сообщалось, что Финляндия закупит системы ПВО малой дальности шведского производителя Saab.