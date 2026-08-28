ЗМІ: французькі "Зелені" розглядають союз із Меланшоном на президентських виборах

Сильний старт президентської кампанії ліворадикального політика Жана-Люка Меланшона змусив впливових представників французьких "Зелених" міркувати над тим, чи не варто їм відмовитися від участі у виборах наступного року та підтримати дедалі популярнішого лівого кандидата.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Якщо "Зелені" вирішать підтримати Меланшона, це зміцнить його позиції як головного кандидата лівого табору та підвищить шанси на вихід у другий тур, де, ймовірно, він може зіткнутися з лідеркою ультраправих Марін Ле Пен.

Місце у другому турі нерідко визначається з мінімальним відривом. На двох останніх президентських виборах Меланшон не проходив далі, лише трохи відстаючи від кандидата, який посідав друге місце у першому турі.

Розмови про можливий союз між Меланшоном і "Зеленими" активізувалися цими вихідними, коли впливові представники партії відвідали щорічну конференцію його політичної сили "Нескорена Франція".

Лідерка "Зелених" і кандидатка у президенти Марін Тондельє не стала відкидати можливість такого союзу. У середу на пресконференції її запитали про програми Меланшона та лівоцентристського кандидата, депутата Європарламенту Рафаеля Глюксмана.

"Ні Жан-Люк Меланшон, ні Рафаель Глюксман не є найзапеклішими ворогами екології у Франції", – заявила Тондельє.

Тондельє увійде в історію як перша вагітна кандидатка у президенти Франції. Водночас їй поки не вдається суттєво зміцнити свої позиції у виборчих перегонах: її рейтинг коливається на рівні кількох відсотків, що значно менше за необхідний для виходу до другого туру показник.

Однак навіть такий результат може мати вирішальне значення. Якщо рейтинги збережуться на нинішньому рівні, участь Тондельє у виборах може розпорошити голоси лівого електорату та завадити Меланшону вийти до другого туру.

Частина центристського крила "Зелених" схиляється до підтримки Глюксмана. Водночас найгучніші заклики всередині партії стосуються саме можливого партнерства з "Нескореною Францією".

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