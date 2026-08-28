WSJ: некоторые топ-чиновники Белого дома не знали о поездке директора ЦРУ в Россию

Дипломатическая миссия директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию на этой неделе была настолько конфиденциальной, что даже некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома не знали о ней заранее.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Как сообщили изданию собеседники на условиях анонимности, президент Дональд Трамп лично отправил главу Центрального разведывательного управления в Москву и не проинформировал своих доверенных помощников и военных руководителей, которые обычно должны были бы получить брифинг по поводу этой поездки, о том, какое послание Ретклифф должен передать представителям Кремля.

Секретная поездка Ретклиффа, которая предполагала перелет в Москву из Латвии на военно-транспортном самолете C-17 без опознавательных знаков, заставила европейских чиновников спешно искать информацию после того, как новость о визите распространилась, отметили некоторые собеседники.

Получив информацию, двое европейских чиновников заявили, что директор ЦРУ еще раз подчеркнул своим российским коллегам из разведки, что США остаются приверженными статье 5 Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена считается нападением на всех.

Визит Ретклиффа состоялся на фоне недавних оценок разведки, указывающих на то, что Москва может проверить решимость НАТО в течение ближайших нескольких лет.

В четверг президент США Трамп заявил журналистам, что не беспокоится о том, что российский лидер Владимир Путин может отдать приказ о нападении на одного из союзников по НАТО.

Издание NYT сообщало, что Ретклифф во время секретного визита в Москву поделился своей пессимистической оценкой хода российской войны против Украины и призвал россиян заключить соглашение, прежде чем их военное и экономическое положение ухудшится.

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