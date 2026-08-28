Болгарские военные нейтрализовали неизвестный дрон в Чёрном море
Военно-морские силы Болгарии в четверг обнаружили неизвестный беспилотник в водах Чёрного моря у острова Святой Иван.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии, пишет "Европейская правда".
Как сообщили в ведомстве, специализированная группа ВМС выполнила задачу по разведке и уничтожению беспилотного летательного аппарата, обнаруженного на северном пирсе напротив острова Святой Иван 27 августа.
Военнослужащие приняли меры после получения запроса от губернатора Бургасской области, решения начальника обороны и по распоряжению командующего Военно-морскими силами.
Из соображений безопасности дрон был уничтожен на месте с строгим соблюдением мер безопасности.
26 августа Военно-морские силы Болгарии обнаружили и идентифицировали обломки нескольких беспилотников, найденных на черноморском побережье страны.
14 августа в Болгарии на побережье Чёрного моря сразу в трёх местах обнаружили подозрительные объекты – дрон самолётного типа, вероятно "разведчик", и возможные обломки беспилотников.