МИД Бельгии вызвал посла США из-за публикации со сгенерированным ИИ изображением министра

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла США Билла Уайта после оскорбительных высказываний в адрес министра здравоохранения Франка Ванденбрука.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Belga News.

В Instagram посол США отреагировал на спор вокруг принятого закона об обязательном размещении предупреждения о вреде алкоголя для здоровья в рекламе.

Уайт опубликовал созданное с помощью искусственного интеллекта изображение министра здравоохранения Бельгии с подписью: "Уничтожает любую радость в жизни". Над ним он написал: "Кто самый большой неудачник в Бельгии?"

Фото: Instagram / billwhiteflausa

В бельгийском правительстве возмутились публикацией американского дипломата.

"Недопустимо, чтобы посол, аккредитованный в Бельгии, таким образом выступал против члена нашего правительства. Как министр иностранных дел, я вызову американского посла в ближайшие дни", – заявил Максим Прево.

В последние дни в Бельгии разгорелся спор по поводу более строгих предупреждений о вреде алкоголя для здоровья в рекламе. Вместо "злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью" производители теперь должны печатать на своей продукции "алкоголь вредит вашему здоровью". Бельгийские пивовары начали кампанию против нового закона.

Посол Уайт известен тем, что провоцирует скандалы и споры, апеллируя к правопопулистским настроениям. Его уже ранее вызывал глава МИД. В последние месяцы у посла были споры с Ванденбруком и Прево.

В частности, в мае глава МИД Бельгии Максим Прево публично раскритиковал посла США Билла Уайта после того, как тот назвал Бельгию антисемитской страной.

"Европейская правда" уже сообщала о вызове посла США в МИД Бельгии в связи с этим делом.