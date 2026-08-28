В Финляндии раскрыли детали сотрудничества со Швецией в защите от дронов

Швеция направит в Финляндию истребители JAS 39 Gripen своих ВВС и корветы класса "Висбю" ВМС, чтобы помочь ей усилить патрулирование воздушного пространства на фоне инцидентов с дронами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Вооруженных силах Финляндии.

Ранее страны объявили об углублении сотрудничества с целью "укрепления контроля и защиты территориальной целостности Финляндии".

Как отметили в финской армии, Швеция будет участвовать в патрулировании воздушного пространства страны с помощью истребителей JAS 39 Gripen, а также развернет корветы класса Visby в Балтийском море.

Шведская техника, в частности, усиливает потенциал воздушного наблюдения, что позволяет Финляндии в случае необходимости освободить собственные ресурсы Вооруженных сил для обеспечения оборонной способности.

Ожидается, что сотрудничество продлится как минимум до конца года.

Как пояснили в Вооруженных силах, Финляндия не находится под прямой военной угрозой, однако в последние месяцы подверглась вторжению в ее воздушное пространство дронов, которыми Украина атакует цели на территории России. Именно поэтому страна нуждается в усилении оборонных возможностей по патрулированию неба.

14 августа Вооруженные силы Финляндии ввели ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.

Напомним, правительство Финляндии готовит специальную памятку для жителей страны с инструкциями о действиях в случае угрозы со стороны дронов.

Сообщалось также, что Финляндия закупит системы ПВО малой дальности шведского производителя Saab.