Швейцарська АЕС відновила роботу після літніх зупинок через спеку

Атомна електростанція "Безнау" у Швейцарії, яку протягом останніх двох місяців кілька разів зупиняли через аномальну спеку, знову працює на повну потужність.

Про це у п’ятницю, 28 серпня, повідомила швейцарська енергетична компанія Axpo, передає Euronews, пише "Європейська правда".

За даними компанії, другий реактор АЕС "Безнау" на півночі Швейцарії знову запрацював у четвер, 27 серпня. Наразі він поступово нарощує потужність і, як очікується, вийде на повну приблизно за два дні.

Перший реактор відновив роботу ще 21 серпня. Другий зупинили 4 серпня для планового перезавантаження палива.

Хвилі спеки, що охопили Європу, призвели до різкого підвищення температури води в річці Ааре, яку станція використовує для охолодження. На атомну енергетику припадає понад третина виробництва електроенергії у Швейцарії.

"Безнау" вважається найстарішою робочою атомною електростанцією Європи. Її перший реактор запустили у 1969 році, другий – у 1971-му.

Варто нагадати, що 22 серпня Національний комітет Румунії з надзвичайних ситуацій затвердив нові заходи щодо підвищення рівня води в річці Дунай та забезпечення охолодження Чернаводської атомної електростанції.

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