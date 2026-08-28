Швейцарская АЭС возобновила работу после летних остановок из-за жары

Атомная электростанция "Безнау" в Швейцарии, которую в течение последних двух месяцев несколько раз останавливали из-за аномальной жары, вновь работает на полную мощность.

Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила швейцарская энергетическая компания Axpo, передает Euronews, пишет "Европейская правда".

По данным компании, второй реактор АЭС "Безнау" на севере Швейцарии возобновил работу в четверг, 27 августа. В настоящее время он постепенно наращивает мощность и, как ожидается, выйдет на полную мощность примерно через два дня.

Первый реактор возобновил работу еще 21 августа. Второй был остановлен 4 августа для плановой перезагрузки топлива.

Волны жары, охватившие Европу, привели к резкому повышению температуры воды в реке Ааре, которую станция использует для охлаждения. На атомную энергетику приходится более трети производства электроэнергии в Швейцарии.

"Безнау" считается старейшей действующей атомной электростанцией Европы. Ее первый реактор запустили в 1969 году, второй – в 1971-м.

Стоит напомнить, что 22 августа Национальный комитет Румынии по чрезвычайным ситуациям утвердил новые меры по повышению уровня воды в реке Дунай и обеспечению охлаждения Чернаводской атомной электростанции.

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