В Бельгии с 1 сентября введут обязательное ношение шлемов для водителей электросамокатов

С 1 сентября в Бельгии вводится обязательное ношение шлемов для водителей скоростных электросамокатов.

Об этом сообщило бельгийское министерство, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, шлемы станут обязательными для пользователей моторизованных средств личного транспорта с максимальной скоростью, "превышающей 20 километров в час", независимо от того, с какой скоростью они фактически движутся.

Водители могут носить как шлем для мопеда, так и велосипедный шлем, при условии, что он защищает "виски и затылок".

Министерство указало на растущее количество доказательств серьезных травм, полученных в результате ДТП с участием электросамокатов.

"Международные исследования, медицинская статистика и статистика ДТП указывают на одно и то же", – говорится в заявлении.

Сообщалось, что в Германии резко возросло количество ДТП с участием электросамокатов, приведших к травмам или смерти: в 2025 году полиция зарегистрировала около 16 500 таких случаев.

В июле немецкий Бундестаг проголосовал за введение более строгих правил для компаний, занимающихся прокатом электросамокатов.

11 августа сообщалось, что в Париже ужесточают правила дорожного движения для пользователей таких транспортных средств, как электрические самокаты, сегвеи и электрические скейтборды, поскольку количество аварий с участием таких устройств во французской столице продолжает расти.