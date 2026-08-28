Зеленский: Украина получила от США информацию о встречах в Москве
Президент Владимир Зеленский вечером 28 августа заявил, что Украина получила от американской стороны информацию о встречах в Москве, которые состоялись в последние дни.
Об этом он сказал во время своего вечернего обращения, пишет "Европейская правда".
Президент Украины поблагодарил американскую сторону за необходимую "тональность разговора с Россией".
"Сегодня мы получили информацию от американской стороны о встречах в Москве, которые состоялись в последние дни. Там прошел ряд встреч. И мы говорили накануне, мы говорили и сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию и за необходимую тональность разговора с Россией", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Украина ценит "согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что нужно сделать".
"Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло", – добавил он.
Более подробной информации о том, о каких именно встречах идет речь, президент не предоставил.
В то же время стоит отметить, что на днях директор ЦРУ Джон Ретклифф посетил Москву. Американский президент Дональд Трамп после этого выразил надежду, что из визита американского директора ЦРУ в Москву "возможно, что-то получится".
В Кремле заявили, что визит главы ЦРУ связан с контактами между спецслужбами РФ и США.
А СМИ писали, что Ретклифф во время тайного визита в Москву якобы поделился своей пессимистической оценкой хода российской войны против Украины и призвал россиян заключить соглашение, прежде чем их военное и экономическое положение ухудшится.
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